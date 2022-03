Zakenkrant: energiehandelaren vragen om steun centrale banken

Europese bedrijven die handelen in gas, elektriciteit of andere energiebronnen dreigen in de financiële problemen te raken zonder hulp van centrale banken. Dat schrijft belangenorganisatie European Federation of Energy Traders (EFET) in een brief die is ingezien door zakenkrant Financial Times. Door de sterke prijsstijgingen na de Russische inval in Oekraïne zijn handelaren steeds meer geld kwijt aan onderpand. Daardoor blijft steeds minder over om de dagelijkse bedrijfsvoering te financieren.