De Nederlandse financiële sector heeft in totaal voor ongeveer 11,4 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in bezit en leningen uitstaan in Rusland of bij Russische klanten. Dat lijkt veel, maar in het grote geheel is het financiële risico dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen lopen door de internationale sancties tegen Rusland daarmee beperkt, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten.