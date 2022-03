De beurzen in New York zijn woensdag verder vooruitgegaan na de opmars een dag eerder. De hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Het zal de eerste renteverhoging sinds 2018 zijn.