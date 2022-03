Bloomberg: Tesla legt Chinese fabriek stil vanwege corona

Tesla schort de productie in zijn fabriek in Shanghai naar verluidt voor twee dagen op, omdat de Chinese autoriteiten daar extra restricties instellen om een grote corona-uitbraak in te dammen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de assemblagelijnen woensdag en donderdag stilliggen bij de grote vestiging van de fabrikant van elektrische auto’s. Veel werknemers kunnen namelijk toch niet naar hun werk komen vanwege de lockdownmaatregelen.