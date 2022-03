Circa 20.000 inwoners van de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol zijn er in geslaagd in particuliere voertuigen weg te vluchten. Een topman in het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zei dit woensdag. Volgens de Oekraïense regering is er tekort aan vrijwel alles in de stad en moeten zeker 200.000 burgers er snel weg via humanitaire corridors die een veilige uittocht moeten bieden.