Urgenda: niet halen doel reductie broeikasgassen klap in gezicht

Een klap in het gezicht van de jongere generaties. Dat vindt duurzaamheidsorganisatie Urgenda van het bericht dat het Urgenda-doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, vorig jaar niet is gehaald. „Tegen de tijd dat zij aan het roer zitten kunnen ze ontwrichtende klimaatverandering nauwelijks nog voorkomen.” De organisatie wil nu met alle relevante ministers gaan praten.