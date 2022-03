De gaswinning dit jaar in Groningen zal niet hoger worden dan de eerder genoemde 4,6 miljard kuub. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdagmiddag in Groningen. De gaswinning zal zelfs lager kunnen uitvallen als het warme weer blijft aanhouden en als bestuurders besluiten om de opslag in Grijpskerk niet meer te vullen met laagcalorisch gas, maar met hoogcalorisch gas.