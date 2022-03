Een jonge minister, 34 jaar, verantwoordelijk voor alles wat samenhangt met energie en kort na zijn aantreden geconfronteerd met een oorlog die op dat terrein schaarste, of in ieder geval de dreiging daarvan, en hoge prijzen veroorzaakt: Rob Jetten, uit de huidige regeringsploeg. Ja, die ook, maar over een van zijn voorgangers kunnen we precies hetzelfde zeggen. De gelijkenis is treffend.