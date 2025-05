Hoogste rechtbank Spanje geeft Triodos gelijk in certificatenzaak

In een woensdag geplaatst persbericht over de drie rechtszaken stelt het hooggerechtshof dat Triodos beleggers in certificaten voldoende had geïnformeerd over de risico’s rond die stukken. Zo stond in prospectussen voor de certificaten expliciet vermeld dat er een risico was op de opschorting van de handel in certificaten.

Triodos denkt dat de uitspraken van het hooggerechtshof een „belangrijk precedent zetten” voor andere claims in Spanje. De bank zegt verder te werken aan een schikkingsvoorstel waar ontevreden certificaathouders zich bij kunnen aansluiten. Hieraan verwacht de bank 101 miljoen euro kwijt te zijn.

Het op duurzaamheid gerichte Triodos hanteerde een tijdlang een alternatief, intern handelssysteem voor certificaten. Beleggers konden ze alleen verkopen aan de bank zelf. Maar na het uitbreken van de coronapandemie wilden zo veel mensen hun certificaten verkopen dat dit systeem onder druk kwam te staan, waarna Triodos de handel stillegde. Later zette Triodos een soort alternatieve beurs op waarin certificaten wel onderling konden worden verhandeld, maar ze waren toen veel minder waard. Dit leidde tot meerdere claimzaken.