Onder jongeren leven veel vragen over verbond en doop, constateerden ambtsdragers binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). Daarom vroeg de synode een boekje over het onderwerp te schrijven. Dat is nu verschenen. Een uitgebreidere basisversie, tegelijk met een eenvoudige versie, beide voor jongeren en ouders.