Op het Malieveld in Den Haag worden dinsdagmiddag om 13.00 uur jeugdzorgmedewerkers en sympathisanten verwacht voor een bijeenkomst waarmee ze aandacht vragen voor de problemen in de jeugdzorg. Ze hebben om middernacht het werk neergelegd voor een heel etmaal, omdat ze vinden dat er te weinig geld is voor hun sector, dat de werkdruk te hoog is en dat de wachtlijsten te lang zijn.