Coördinatiepunt voor onderbrengen Oekraïners woensdag van start

Het landelijk coördinatiepunt voor het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen gaat woensdag officieel van start. Bij dit centrum, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en de veiligheidsregio’s, worden de vluchtelingen verdeeld over opvangplekken in het land. Op dit moment arriveren zo’n 1500 Oekraïners per dag in Nederland, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.