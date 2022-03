De beurzen in New York zijn maandag gemengd aan de week begonnen. Voor de breed samengestelde S&P 500 en techbeurs Nasdaq waren er opnieuw stevige verliezen, terwijl handelaren de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten hielden. Ook wachtten ze het rentebesluit van de Federal Reserve af, waarbij alom rekening wordt gehouden met een verhoging met 0,25 procentpunt.