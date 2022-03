Natuurlijk moet kabinet terug naar tekentafel

Belangrijk, zo’n regeerakkoord? Ja en nee. Ja, omdat in dat boekwerkje van zo’n vijftig pagina’s alle plannen van het kabinet voor de komende drie of vier jaar zijn vastgelegd. Niet voor niets doen belangenorganisaties en politieke partijen voor en tijdens het schrijven van zo’n akkoord hun stinkende best zoveel mogelijk van hún plannen in dat document te fietsen. Lukt dat niet, dan zijn ze te laat. En worden hun voorstellen door de coalitie later weggewuifd met: „Kan niet, hebben we geen geld voor, is niet opgenomen in het regeerakkoord.”