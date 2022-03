Tien vóór tien dus. Ik leg de hoorn weer neer en ben blij dat ik het nu zeker weet. In mijn agenda stond tien óver tien bij de afspraak met de huisarts, maar ik wist bijna zeker dat de assistente tien vóór had gezegd. En dat klopt dus. Dat betekent wel: opschieten. Want met reistijd erbij hebben we nog een kwartier.