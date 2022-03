De burgers in de EU zullen er als gevolg van de oorlog in Oekraïne in welvaart op achteruitgaan. „In deze tijden van enorm hoge inflatie is het zo dat we niet volledig kunnen compenseren voor het inkomensverlies dat mensen zal treffen”, zei minister Sigrid Kaag (Financiën) bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Eurogroep.