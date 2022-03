„Kanonnenvoer”, verzuchtte ik bij het zien van beelden van een groep dienstplichtigen. Het waren Oekraïners, want Rusland stuurt de bloem der natie niet de oorlog in, verzekert Poetin. Oorlog? Nee, Rusland is op vredesmissie in Oekraïne. Het heeft ook niet de aanval ingezet, maar verdedigt zichzelf en stopt de genocide op Russisch­taligen. Het bevrijdt een broedervolk van brooddronken nazi’s in Kiev. Wie iets anders beweert, bedrijft desinformatie, nepnieuws.