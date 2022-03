Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maakt zich zorgen over de uitspraken van Rusland dat de Verenigde Staten en Oekraïne mogelijk chemische wapens willen inzetten. De minister spreekt van „een gefabriceerd verhaal, alleen om verder te escaleren”. De retoriek van het Kremlin „past helemaal in het Russische draaiboek”, aldus Hoekstra. „Hoe krom dat in onze oren ook klinkt.”