Beurzen blijven voorzichtig door oorlog in Oekraïne

De beurshandel op het Damrak blijft vrijdag in het teken staan van de oorlog in Oekraïne, die voor onzekerheid bij beleggers zorgt. De ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren leverde donderdag geen resultaat op. Het tientallen kilometers lange Russische militaire konvooi dat sinds het begin van de maand even ten noorden van Kiev stilstond, lijkt zich ondertussen te verspreiden en posities in te nemen rond de Oekraïense hoofdstad.