New York (ANP/AFP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag op verzoek van Rusland bijeen in een spoedzitting. Rusland wil „de militaire biologische activiteiten van de VS op het grondgebied van Oekraïne” bespreken, schrijft de hoge Russische VN-diplomaat Dmitri Poljanski op Twitter.