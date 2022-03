Beurzen New York sluiten in het rood, Amazon winnaar

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met rode cijfers gesloten, na de flinke plussen een dag eerder. De zorgen over de bloedige oorlog in Oekraïne hingen boven de markt nadat gesprekken over een staakt-het-vuren op hoog niveau geen resultaat hadden opgeleverd. Ook ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar nieuwe inflatiecijfers. Amazon stond bij de winnaars door het nieuws dat het webwinkelconcern zijn aandelen gaat splitsen en voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen.