Het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Sint Philipsland aan de Achterstraat. Erachter staat het verenigingsgebouw. In de straat erachter, de Voorstraat, is het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te zien. Links achter de bomen staat de eeuwenoude hervormde kerk. beeld Cees van der Wal