Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat samenwerken met flitsbezorger Gorillas voor de bezorging van boodschappen in Spanje. Het Nederlands-Engelse bedrijf werkt daarnaast samen met vier markten in Madrid, Barcelona, Alicante en Valencia. Daardoor kunnen klanten boodschappen bestellen van honderden kleine ondernemers die op die markten een kraam hebben.