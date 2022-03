De Franse president Emmanuel Macron ontvangt de EU-leiders, onder wie Mark Rutte, donderdagmiddag rond 16.30 uur op het kasteel van Versailles voor een top van twee dagen. Bekend van roemruchte koninklijke bewoners en de ondertekening in de Spiegelzaal van het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, staat de bijeenkomst nu ongewild in het teken van de oorlog in Oekraïne.