Het kabinet opent woensdagavond nog een informatiepunt waar gemeenten terechtkunnen met vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf donderdag kunnen ook grote instellingen daar terecht. Dat is de uitkomst van het eerste crisisoverleg dat het kabinet over de vluchtelingencrisis heeft gevoerd, meldt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg.