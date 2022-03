Het heeft wat jaren geduurd maar er zit nu toch schot in de digitalisering van de strafrechtketen. De justitieministers Dilan Yeşilgöz en Franc Weerwind schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze verwachten dat een aantal voorzieningen in 2023 landelijk kan worden ingevoerd. De bedoeling was dat dit twee jaar eerder al was gebeurd.