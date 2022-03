Russen stappen uit raad van commissarissen jachtbouwer Heesen

Twee Russische leden van de raad van commissarissen van maker van luxejachten Heesen Yachts uit Oss zijn opgestapt. In een verklaring werd naar „de ontwikkelingen van de huidige internationale situatie in Oekraïne” gewezen. Pavel Soekoroetsjkin en Pavel Novosjolov zeiden een stap terug te doen „voor het welzijn van een bedrijf dat ons na aan het hart ligt”. Onderzoeksplatform Follow The Money bracht het nieuws over het vertrek als eerste naar buiten.