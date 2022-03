De paginagrote advertentie van Shell met de tekst „Wij maken elektrisch rijden makkelijker” is misleidend, heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld. Onder de koptekst over elektrisch rijden was te lezen: „Met bijna 47.000 laadpunten. Wij veranderen. We willen. We moeten. We doen het.”