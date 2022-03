Internist-hematoloog Kramer volgt Kuipers op als LNAZ-baas

Internist-hematoloog Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC, wordt de opvolger van huidig zorgminister Ernst Kuipers als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Daarmee is hij ook meteen net als Kuipers voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS), dat de afgelopen periode volop in het nieuws was door het verdelen van coronapatiënten over de ziekenhuizen om de druk te verdelen.