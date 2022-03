De boeken van de Amerikaanse politicoloog en futuroloog –zeg: ”toekomstvoorspeller”– George Friedman zijn geen aanrader voor het slapengaan. In ”Brandhaarden” (2015) voorzag hij al dat het smeulende conflict ”Rusland–Oekraïne” kon exploderen in een gewelddadig treffen. Friedman zoomt in op Europa met zijn groeiende kritiek op de gevestigde politiek, de toenemende afkeer van de EU en veldwinnend populisme.