22 woningcorporaties in de regio Rotterdam, verenigd in de Maaskoepel, willen dat er de komende tien jaar minstens 30.000 sociale huurwoningen bijkomen. Dat kan door nieuwbouw, tijdelijk wonen of transformatie van bestaande gebouwen. De woningen zijn nodig om de groeiende behoefte aan dit type onderkomens op te vangen.