Het begin deze week verschenen rapport van het IPCC –het klimaatpanel van de Verenigde Naties– maakt opnieuw duidelijk dat het klimaatprobleem acuut is. Veel bedrijven in en buiten Europa zien hier ook de urgentie van in en stellen voor zichzelf, en vaak ook voor de keten, doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Aan deze vrijwilligheid zit ook een keerzijde. Als een bedrijf zijn doelstellingen niet haalt, volgt er geen sanctie.