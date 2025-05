Ahold bereikt hoogste koers in 23 jaar op aarzelend Damrak

Beleggers beloonden Ahold Delhaize met een koerswinst van 2,5 procent op 37,50 euro, de hoogste slotstand voor het aandeel in 23 jaar.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde een fractie hoger op 896,02 punten. De MidKap ging 0,3 procent omhoog tot 839,95 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Beleggers namen een afwachtende houding aan, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag.

De Fed laat dan naar alle waarschijnlijkheid de rente opnieuw onveranderd.

Ahold Delhaize was woensdag niet de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Chipconcern Besi ging aan kop met een plus van 5,2 procent. Ook muziekconcern UMG (plus 3,6 procent) en betalingsverwerker Adyen (plus 2,9 procent) gingen stevig omhoog.

Dataleverancier Wolters Kluwer werd 1,1 procent meer waard na de publicatie van resultaten. Verzekeraar Aegon (plus 1 procent) kreeg een adviesverhoging van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 3,7 procent. Philips werd 2,7 procent minder waard na het koersverlies een dag eerder door een winstwaarschuwing van het zorgtechnologiebedrijf.

In de MidKap won advies- en ingenieursbureau Arcadis 3,8 procent na de publicatie van resultaten. Daarmee eindigde het bedrijf bovenaan bij de middelgrote fondsen.

In Kopenhagen werd de Deense farmaceut Novo Nordisk, vooral bekend van afslankmiddelen als Ozempic, 1,3 procent hoger gezet na cijfers. In Frankfurt opende autobouwer BMW (plus 3,7 procent) de boeken.