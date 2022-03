De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels tien dagen. Het is niet de verwachting dat die snel ten einde zal komen. Heel de wereld leeft mee met de bevolking van het geteisterde land. Er is veel respect voor de moed en weerstand van het Oekraïense volk. Maar de zorg is of het op den duur in staat is de Russische agressor definitief te verdrijven.​ Gezien het militair overwicht van Rusland lijkt dat onmogelijk.