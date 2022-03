Nederlandse uitzendbureaus kunnen vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland terechtkomen goed gebruiken om een deel van het tekort op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat zeggen onder meer OTTO Work Force, SprintWerkt en NL Jobs na een belronde door het ANP. In sectoren zoals de logistiek en bij technisch vakpersoneel is al langere tijd sprake van schaarste aan werknemers.