NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf keert voorlopig terug naar Nederland vanwege de „te onzekere” werkomstandigheden in het land. Dat laat zij vrijdagmiddag weten in een Twitterbericht. De Graaf deed sinds de Russische inval in Oekraïne vrijwel dagelijks op het NOS-journaal verslag vanuit Moskou.