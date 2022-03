Nederland moet de defensie-uitgaven voor tien jaar gaan vastleggen in een Defensiewet, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Zo moet de defensieplanning „meer verplichtend” worden en zekerheid bieden over meerdere kabinetsperiodes. Nu is de defensiebegroting afhankelijk van het regeerakkoord, dat bij het aantreden van ieder nieuw kabinet wordt opgesteld.