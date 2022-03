Op legerplaats Harskamp is donderdagavond laat een groep van 120 Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij de opvang. Ook arriveerden er vrijdagochtend ongeveer vijftig Oekraïners in Waddinxveen, die zijn opgevangen in sporthal De Dreef. Daar kunnen de vluchtelingen een week blijven, de gemeente Waddinxveen is nog aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vluchtelingen op langere termijn onderdak te geven.