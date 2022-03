De rechtbank in Almelo houdt vrijdag een tweede voorbereidende zitting in de zaak van de Almelose kruisboogschutter. Kenzo K. (29) wordt verdacht van het doodsteken van twee vrouwen waarna hij met een kruisboog vanaf zijn balkon zou hebben geschoten. Hij gaat volgens zijn advocaat de zitting niet bijwonen, ook niet via een videoverbinding zoals de vorige keer in december.