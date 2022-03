Vijf predikanten uit de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hebben zich bezonnen op de theologische koers van hun kerkverband. Wat is het „theologisch eigene” van de GKN? Ds. L. Heres: „We trachten recht te doen aan zowel de belofte als het bevel van het verbond. Omdat we beseffen wie we zijn: mensen die blijvend van genade moeten leven.”