Duitsland kan een „grote impact” op de economie verwachten van de westerse sancties tegen Rusland. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gezegd. De grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland zal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in het tweede kwartaal gaan voelen, terwijl het dan juist had kunnen herstellen omdat de impact van de coronapandemie afneemt.