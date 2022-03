Rutte: oorlog beïnvloedt begroting, maar regeerakkoord staat

De Russische invasie van Oekraïne heeft gevolgen voor de begroting van het kabinet, zegt premier Mark Rutte. Maar dat betekent niet dat er op grote schaal wordt geschoven met uitgaven die eigenlijk voor andere ambities (zoals het verminderen van CO2-uitstoot en van de neerslag van stikstof) opzij zijn geschoven. „Het regeerakkoord staat”, zegt Rutte. Daar zijn nu eenmaal afspraken over gemaakt, aldus de premier na afloop van het extra kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.