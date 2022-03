Door de oplopende huizenprijzen is de totale waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad in slechts 8,5 jaar met 1 biljoen euro, oftewel 1000 miljard euro, gestegen. Onderzoeksbureau Calcasa heeft uitgezocht dat alle huizen in Nederland samen op het dieptepunt van de crisis van de woningmarkt in 2013 nog 900 miljard euro waard waren. Inmiddels is dat bedrag meer dan verdubbeld.