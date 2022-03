De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een forse winst gesloten. Opmerkingen van Jerome Powell, hoofd van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, stelden beleggers gerust over het tempo waarin de rente omhoog zal gaan. Verder wonnen olieconcerns door de sterk opgelopen energieprijzen, een gevolg van de Russische inval in Oekraïne.