Bijna 60 procent meer luchtvaartpassagiers op Caribisch Nederland

Het aantal vliegpassagiers naar de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is vorig jaar met bijna 60 procent gestegen. Er vlogen ruim 290.000 mensen naar de vliegvelden van Caribisch Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er veel meer dan in ‘coronajaar’ 2020, maar nog altijd een stuk minder dan de bijna 460.000 reizigers die in 2019 met het vliegtuig naar de zogeheten BES-eilanden gingen.