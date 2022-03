De Europese Commissie twijfelt of de opgeschorte EU-begrotingsregels volgend jaar wel weer opnieuw kunnen worden ingevoerd. „Gegeven de huidige onzekerheid is het nodig dat we daar in mei opnieuw naar kijken”, zei Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) bij de presentatie van richtlijnen voor het begrotingsbeleid van de EU volgend jaar. In mei publiceert de commissie de nieuwe verwachte groeicijfers voor 2022 en 2023.