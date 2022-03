De BoerBurgerBeweging (BBB) doet dit jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar probeert in plaats daarvan via lokale partijen een voet tussen de deur te krijgen in de gemeentepolitiek. Inmiddels zijn twintig lokale partijen ‘BBBondgenoot’ geworden, en volgens voorzitter Erik Stegink zitten er nog een aantal aan te komen.