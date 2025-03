Bewoners Rozengracht naar huis, stroom en water worden hersteld

Netbeheerder Liander is nog bezig om de elektriciteit in het gebied te herstellen. Als dat is gebeurd, sluit waterleidingbedrijf Waternet het drinkwater weer aan.

Rond 15.00 uur dinsdagmiddag raakte een heipaal de waterleiding en elektriciteitskabels. De omvang van de schade werd pas in de avond duidelijk, waarna besloten werd de woningen te ontruimen. Uit de waterleiding was veel water gestroomd, waardoor de heipaal niet meer stabiel stond. In de nacht werd de paal verwijderd en kon het herstelwerk beginnen.