Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil is het volgende grote energiebedrijf dat Rusland gaat verlaten vanwege de inval in Oekraïne. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten had vorig jaar meer dan duizend werknemers in Rusland. Bij het Russische eiland Sachalin, boven Japan, heeft ExxonMobil drie grote offshore olie- en gasvelden. Die zijn goed voor een productie van 300.000 vaten per dag.