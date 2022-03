CBS: inflatie in februari iets afgenomen tot 7,2 procent

De inflatie in Nederland is in februari wat afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde methode. Volgens die methode bedroeg de stijging van het algemeen prijspeil afgelopen maand 7,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. In januari bedroeg de inflatie nog 7,6 procent. Het CBS kwam met het cijfer vanwege de bekendmaking van de inflatie van de eurozone door het Europese statistiekbureau Eurostat.